Calderoli: autonomia ha tempi diversi da riforma Costituzione

Venerdì 16 dicembre 2022 - 20:27

E' legge ordinaria ma poi c'è approvazione intese: arriveranno insieme

Roma, 16 dic. (askanews) – “La riforma costituzionale ha un ritmo diverso con quattro letture e la possibilità del referendum, se non ci sono i due terzi in Parlamento. L’autonomia è una legge ordinaria che presuppone però, dopo, l’approvazione delle intese. Per cui presumibilmente pur partendo prima arriveranno insieme. Poi io sono sempre stato favorevole all’alta velocità, sia sull’autonomia sia sul presidenzialismo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, intervenendo a una tavola rotonda sulle riforme alla festa per i dieci anni di Fratelli d’Italia in corso a Roma.