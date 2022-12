Bce, Calenda: la si attacca per ricerca costante di un nemico

Venerdì 16 dicembre 2022 - 19:24

"Crosetto si è arrabbiato e ovviamente è subito tornata indietro"

Milano, 16 dic. (askanews) – “Accedere a una fonte di finanziamento a tasso basso come il Mes sarebbe una cosa logica, intelligente, però il problema è contestare la Bce. Si attacca la Bce, è la ricerca costante di un nemico” e “noi baluardo di quello che serve per cambiare”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, durante il lancio della campagna elettorale del terzo polo per le regionali del 2023 in Lombardia a favore di Letizia Moratti.“Ieri Crosetto si è arrabbiato con la Bce e ovviamente la Bce è subito tornata indietro” ha ironizzato Calenda.“Io non lo so se la Bce ha ragione o torto, me ne frega il giusto, ma so che andiamo verso un aumento strutturale dei tassi perché non possiamo avere un aumento così repentino in Usa senza seguirlo per ragioni di cambio, cosa che Crosetto dovrebbe avere chiara, ma che sia giusto o non giusto, troppo o poco, quello è la realtà con la quale dobbiamo fare i conti”.