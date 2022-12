Autonomia differenziata, D’Amato (Pd): un colpo mortale per Roma

Venerdì 16 dicembre 2022 - 11:13

È dannoso per la Regione Lazio

Roma, 16 dic. (askanews) – “Insistere sull’autonomia differenziata è dannoso per Roma e il Lazio”. Parole di Alessio D’Amato (Pd) candidato alla presidenza della Regione Lazio alle prossime regionali di febbraio. Andando per questa via a parere di D’Amato “si rischia di perdere migliaia di posti di lavoro con conseguenze negative sulle famiglie e sulle imprese in modo particolare per il tessuto medio e piccolo. Si rischia – avverte – la desertificazione della Capitale. È un provvedimento che non può passare”.