Giovedì 15 dicembre 2022 - 15:20

La proposta è del ministro Sangiuliano

Roma, 15 dic. (askanews) – “Ci stiamo riflettendo, potrebbe essere una scelta giusta, lui pensa ad esenzioni per i romani. Se sono risorse utili per la città può essere un’idea da valutare”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in merito alla proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano di introdurre un biglietto per l’ingresso al Pantheon