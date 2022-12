Pnrr, Comuni Fvg lamentano soprattutto mancanza personale

Giovedì 15 dicembre 2022 - 11:04

Regione Fvg istituisce cabina regia

Trieste, 15 dic. (askanews) – Il Friuli Venezia Giulia ha a disposizione dal Pnrr un miliardo e 658 milioni (29% alla Regione, 32% ai Comuni e 39% ad altri enti), ma i cantieri non riescono tutti a decollare, a causa della carenza di personale. Anzi, in difficoltà è prima ancora la progettazione. Dorino Favot, presidente dell’Anci regionale, ha ripetutamente posto il tema degli uffici tecnici dei Comuni con l’organico ridotto all’osso, nonchè della complessità dei bandi ministeriali e dei tempi stretti. Senza contare il nodo dell’aumento dei costi delle materie prime.La prima risposta, quella più spicciola, arrivata dalla Regione è stata la disponibilità di 6 esperti informatici per velocizzare l’iter digitale. La Regione, inoltre, ha istituito una cabina di regia, “prima in Italia ad essere e composta da Enti locali con Anci, una segreteria tecnica, la partecipazione dell’agenzia Informest che ha grande competenza in tema di bandi europei”, come ha spiegato l’assessore Barbara Zilli.All’interno della cabina di regia siedono i direttori centrali oltre al direttore generale della Regione ed è affiancata da un pool di 26 esperti il cui compito – ha specificato Zilli – è di semplificare le procedure legate ai bandi nazionali e di pianificare gli ambiti di intervento in collaborazione con i Comuni e Anci”.Rispetto a 118 Comuni beneficiari di fondi Pnrr, alla Regione sono pervenute al momento oltre un centinaio di schede. Lo stesso assessore Zilli ha confermato che la Regione destinerà 5 milioni di euro ai Comuni alle prese con le opere del Pnrr. “Si tratta – ha spiegato -, di risorse e di misure con le quali vogliamo garantire la prosecuzione omogenea e complessiva dell’attività in tutti i settori fondamentali per la vita della comunità del Friuli Venezia Giulia”. L’assegnazione riguarda i Comuni con meno di 15mila abitanti che “si trovino in difficoltà di cassa – ha continuato l’assessore -, ad affrontare le grandi sfide progettuali ed esecutive del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ha detto, dal canto suo, che “in tema di revisione e attualizzazione del Pnrr, per raggiungere i risultati entro il 2026 servono regole straordinarie, e mi auguro che il Governo nomini i presidenti delle Regioni commissari straordinari, con poteri derogatori per realizzare le opere che giustamente l’Europa ci chiede di fare in tempi brevi”.