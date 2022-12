Milano-Cortina, Fontana: gare pattinaggio in Trentino, difficili in Lombardia

Giovedì 15 dicembre 2022 - 15:55

Più opportuno realizzare impianto a Baselga, ma stiamo a sentire

Milano, 15 dic. (askanews) – Le gare di pattinaggio di velocità dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 si terranno probabilmente, come previsto, a Baselga di Piné, in Trentino, nonostante le difficoltà emerse ieri durante l’ultimo giorno del sopralluogo dei delegati del Cio. Lo ha confermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della sottoscrizione di un protocollo d’intesa per legalità e la sicurezza sul lavoro. “Non credo” che le gare possano tenersi in Lombardia, credo che l’impianto di Baselga “sia più opportuno realizzarlo, anche perchè esistono le condizioni” e “comunque è un impianto che resterà e sarà l’unico in Italia con quella particolare caratteristica, però stiamo a sentire e valutiamo” ha aggiunto.