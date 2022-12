Lombardia, Lega apre campagna elettorale Fontana sabato con Salvini

Giovedì 15 dicembre 2022 - 19:18

Attesi anche altri ministri e presidenti di Regione

Milano, 15 dic. (askanews) – La Lega aprirà la campagna elettorale per le regionali del 12 e 13 febbraio 2023 in Lombardia sabato a Milano con un evento al quale parteciperanno il segretario Matteo Salvini e il presidente della Regione Attilio Fontana, in corsa per il bis. All’appuntamento, in programma alle 18 presso il Talent Garden in via Calabiana 6, sono attesi anche ministri ed esponenti di governo, altri presidenti di regione e parlamentari.“Si tratterà di un momento politico cui seguirà un momento di auguri per le feste natalizie, con una cena. È un appuntamento importante per il nostro movimento, perché apre la nostra campagna elettorale per le regionali, ma sarà anche un momento di confronto tra i nostri amministratori nazionali e regionali con gli stakeholders milanesi che interverranno. Abbiamo già ricevuto più di mille adesioni per questo evento” ha scritto in una nota il coordinatore regionale lombardo, Fabrizio Cecchetti.