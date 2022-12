Lombardia, il 17 dicembre a Milano conferenza programmatica del Pd

Giovedì 15 dicembre 2022 - 12:21

Previsti interventi di Majorino e del segretario regionale Peluffo

Milano, 15 dic. (askanews) – Sabato 17 dicembre a Milano, al Lampo di Scalo Farini in via Valtellina 7, dalle ore 9, si terrà la Conferenza programmatica del Pd lombardo in vista delle elezioni regionali del 2023. Verranno presentati il lavoro portato avanti in questi anni dal Pd all’opposizione e un pacchetto di proposte per la Lombardia del domani.Dalle 9 alle 11:30 i partecipanti si riuniranno in dodici tavoli tematici per la stesura del programma elettorale. Le quattro aree tematiche al centro dell’evento saranno: La Lombardia dello sviluppo; La Lombardia delle opportunità; La Lombardia dei territori; La Lombardia delle persone.Al termine, dalle 11.30 alle 13.00, sono previsti gli interventi del candidato presidente Pierfrancesco Majorino e del segretario regionale Vinicio Peluffo.