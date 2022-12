Lombardia, “foto al naturale” per Moratti in manifesti elettorali

Giovedì 15 dicembre 2022 - 17:49

Fase storica difficile, momento delle sintesi e non degli scontri

Milano, 15 dic. (askanews) – “Ho scelto questa campagna, una campagna che definisco molto lombarda nei toni, nei colori e nelle morbide linee grafiche che accompagneranno la nostra comunicazione. Un messaggio forte quanto semplice. E per chiarire che non ci sono abbellimenti o forzature formali anche la foto che abbiamo scelto è al naturale. Alla Lombardia non serve photoshop, ma politiche concrete e come diceva la grande Anna Magnani ‘Lasciami tutte le rughe. C’ho messo una vita a farmele'”. Con queste parole la candidata del terzo polo alle regionali del 2023 in Lombardia, Letizia Moratti, ha presentato i manifesti della sua campagna elettorale, che parte ufficialmente oggi.“Siamo in una fase storica difficile, ma è proprio in questi frangenti che si devono valorizzare le differenze per costruire un futuro migliore per tutti. Non è il momento degli scontri, ma quello delle sintesi, non è il momento di slogan e di toni accesi, ma di ricostruire relazioni. Quando leggo i dati che mi dicono che metà dei lombardi vive da sola nei propri nuclei abitativi, so che è nostro compito ricreare la connessione tra persone, tra vicini, tra le persone e le città, tra queste e la Regione, e della Lombardia con altre regioni vicine e con gli altri motori d’Europa. È così che risolveremo i problemi dei singoli, è così che daremo nuove prospettive politiche ed economiche a tutti e riporteremo la Lombardia in Champions League” ha aggiunto l’ex vicepresidente della Lombardia.