Lombardia, Conte: con proposta allargata maggiori chance vittoria

Giovedì 15 dicembre 2022 - 12:20

Punti qualificanti condivisi con centrosinistra, faro nostra azione

Milano, 15 dic. (askanews) – Gli iscritti al Movimento Cinqe stelle dovranno decidere con il loro voto se il documento con i punti programmatici indicati, considerati “qualificanti” in vista delle elezioni regionali lombarde deve essere “finalizzato con una proposta allargata alle altre forze del centrosinistra che li hanno condivisi”. In questo caso, ha spiegato il presidente del M5s Giuseppe Conte in un video rivolto ai militanti, ci sono “ovviamente maggiori chance, lo diciamo apertamente, di poter cambiare pagina e battere il malgoverno del centrodestra”. L’alternativa è “andare da soli, offrire una proposta in autonomia, con ovviamente minori chanche di poter essere competitivi”.Il documento al voto è il risultato di un confronto che c’è stato “con i rappresentanti delle forze di centrosinistra” da cui è venuta fuori “la condivisione dei punti per noi qualificanti. Per esempio nella sanità: per noi è indispensabile rafforzare la sanità pubblica in luogo di depotenziarla e favorire quella privata”, ha detto Conte, ma anche sui temi ambientali, del trasporto pubblico, del lavoro”.“Lo voglio dire chiaro: nel nuovo corso il Movimento 5 Stelle – ha aggiunto Conte – sarà quanto mai intransigente, irremovibile per quanto riguarda gli obiettivi politici assunti con i cittadini. Quindi a scanso equivoci: se ricevessimo col vostro voto l’indicazione di andare in coalizione, quei punti saranno il faro della nostra azione e la ragione del nostro contributo a questa coalizione e a questa azione di governo congiunta. Se nel percorso di attuazione questi punti non dovessero più essere l’obiettivo da perseguire, noi staccheremo la spina. La ragione della nostra presenza sarà sempre la fedeltà a questi impegni”, ha concluso Conte.