Lombardia, Bussolati(Pd) a Fontana: ha imposto lui rincari Tpl

Giovedì 15 dicembre 2022 - 17:02

"Le risorse in più le chieda a Salvini e Giorgetti"

Milano, 15 dic. (askanews) – “Su Trenord ora manca solo che Fontana dica che non ne hanno sbagliata una, come avevano detto per il Covid. I fatti sono impietosi. Fontana e la sua giunta hanno imposto l’aumento, relativo all’adeguamento all’inflazione certificato da Istat, a tutti i gestori della Lombardia, ovviamente con il nostro voto contrario”. Così il consigliere regionale lombardo del Pd, Pietro Bussolati, replica al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alle risorse per il trasporto pubblico e all’aumento del costo dei biglietti.“È vero che la Regione impegna ogni anno 420 milioni di euro, ma la metà dei fondi va al trasporto ferroviario, gestito direttamente dalla Regione, il più costoso d’Italia, che ha un quarto degli utenti del trasporto pubblico di autobus, tram, metropolitane e collegamenti extraurbani” ha aggiunto l’esponente dem.“Occorrono più fondi” per il trasporto pubblico locale “che Fontana può chiedere ai ministri Salvini e Giorgetti, ma poi deve anche spenderli bene. Per esempio, riconoscendo risorse a chi ha fatto investimenti importanti per aggiungere servizi di trasporto pubblico, come Milano e Brescia, che finora, al contrario, sono state penalizzate, perché il centrodestra ha sempre preferito investire in autostrade e mobilità privata” ha concluso.