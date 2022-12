La Russa: io presidente del Senato ma non rinuncio a idee

Giovedì 15 dicembre 2022 - 16:53

"Se volevano uno per dirigere il traffico bastava un semaforo"

Roma, 15 dic. (askanews) – “Se avessero voluto un presidente solo con il compito di dirigere l’aula potevano mettere un semaforo. Io non sono un semaforo. Dirigerò l’aula ma mi riservo di continuare a esprimere le mie impressioni, le mie opinioni, le mie idee”. Lo ha detto Ignazio La Russa, intervistato da Bruno Vespa alla kermesse di Fratelli d’Italia in corso in piazza del Popolo a Roma.