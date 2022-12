Autonomia, Pd: inemendabilità intese esautora ruolo Parlamento

Giovedì 15 dicembre 2022 - 15:26

Provenzano al ministro Calderoli: pregiudica leale collaborazione

Milano, 15 dic. (askanews) – Sull’autonomia differenziata il ministro Roberto Calderoli ha auspicato “leale collaborazione e spirito costruttivo, invita a non avere pregiudizi” ma “ha pregiudicato un po’, perché per esempio, su un tema fondamentale come l’autonomia differenziata, questo Parlamento non ha avuto nemmeno la possibilità, a differenza del lavoro che è stato fatto con la Conferenza delle Regioni, per esaminare le bozze attraverso le quali lei sta andando avanti con il lavoro. Noi le abbiamo intraviste”. Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, replicando al ministro degli Affari regionali e le autonomie dopo il suo intervento in audizione presso la Commissione affari costituzionali alla Camera.Secondo Provenzano, si è trattato di “una grave mancanza di sensibilità nei confronti di questo Parlamento e della nostra Commissione. L’inemendabilità delle intese bilaterali prevista esautora di fatto il ruolo del Parlamento”.