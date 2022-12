Lombardia, Azione a +Europa: venite con noi, Pd ha scelto M5s

Mercoledì 14 dicembre 2022 - 20:36

Così dopo l'annuncio dell'accordo tra pentastellati e Majorino

Milano, 14 dic. (askanews) – “Il dato è tratto. Il Partito Democratico ha scelto di allearsi con il Movimento 5 Stelle, nato sul populismo e sull’antieuropeismo. Le porte del Terzo Polo, per +Europa, sono aperte per costruire insieme un vero e sempre più forte progetto liberal-democratico, europeista e riformista”. Così in una nota il segretario regionale lombardo di Azione, Niccolò Carretta, dopo l’annuncio dell’alleanza tra il Pd e il M5S, da parte del candidato del centrosinistra alle regionali del 12 e 13 febbraio 2023, Pierfrancesco Majorino.