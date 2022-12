Lazio, Si-SxR-Art.1 su Sce: incontro con D’Amato a nome di chi?

Mercoledì 14 dicembre 2022 - 18:54

"Impraticabile appropriazione unilaterale di simbolo comune"

Roma, 14 dic. (askanews) – Piero Latino di Articolo 1, Fabio Perrone di Èviva, Rita Taggi di Sinistra italiana e Roberto Giordano di Sinistra x Roma reagiscono al comunicato diramato dall’area di Sinistra Civica Ecologista riconducibile all’europarlamentare Massimiliano Smeriglio dichiarando di apprendere dalle agenzie “di un incontro di un non meglio precisato coordinamento regionale Sinistra Civica Ecologista con Alessio D’Amato. Ribadiamo quanto dovrebbe essere chiaro a tutti: Sinistra Civica Ecologista è stata una lista promossa per le ultime elezioni del sindaco e dell’assemblea del Comune di Roma e dei relativi Municipi, da diversi soggetti politici e civici: Sinistra Italiana, Sinistra per Roma, Art 1, Liberare Roma, Èviva”.“Sinistra Civica Ecologista – ricorda la nota – è una realtà presente esclusivamente nell’ambito istituzionale per il quale è stata promossa. I soggetti politici promotori di Sinistra Civica Ecologista non hanno mai dato vita ad alcun coordinamento regionale o altro organismo territoriale. Soprattutto, alle prossime elezioni regionali faranno scelte politiche diverse”.“È ovviamente legittimo che ciascuno dei soggetti promotori della lista faccia le proprie scelte – continuano le altre componenti di Sce -. È, invece, impraticabile la strada di appropriazione e utilizzo unilaterale di un nome e un simbolo comune. Auspichiamo, pertanto, che prevalga il buon senso politico e si evitino forzature. Di fronte ad una difficilissima competizione con la destra, sarebbe assurdo dover perdere tempo e risorse per ristabilire la correttezza minima dovuta nel nostro campo”, concludono.