Sicilia, Schifani riceve ambasciatore d’Austria in Italia Kickert

Martedì 13 dicembre 2022 - 15:32

Presente anche il console d'Austria in Sicilia, Helga Rauscher

Roma, 13 dic. (askanews) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questa mattina a Palazzo d’Orléans l’ambasciatore d’Austria in Italia, Jan Kickert. Ad accompagnare il diplomatico anche il console d’Austria in Sicilia, Helga Rauscher.“Un incontro cordiale e proficuo. Ho ringraziato l’ambasciatore per la sua sensibilità, invitandolo a rappresentare al suo Paese che gli operatori industriali e turistici interessati a investire in Sicilia troveranno nel mio governo un interlocutore attento che, tra l’altro, si accinge ad attuare significative riforme di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni amministrative”, ha detto il presidente Schifani.