Qatargate, Letta: scandaloso e inaccettabile, non è la nostra Europa

Martedì 13 dicembre 2022 - 14:12

"Le istituzioni reagiscano in modo inflessibile"

Roma, 13 dic. (askanews) – “Le notizie delle inchieste che abbiamo ascoltato raccontano di un fatto scandaloso e inaccettabile, un danno gravissimo all’Europa e alla sua democrazia, un danno a noi, ai nostri ideali, all’Europa che amiamo”. Così Enrico Letta, nel suo ultimo discorso da segretario del Pd in Aula alla Camera sulle comunicazioni del premier in vista del consiglio europeo, commenta l’inchiesta Qatargate che ha investito esponenti del suo partito.“Le istituzioni reagiscano in modo inflessibile, la magistratura faccia il suo dovere – chiede Letta – quella non è la nostra Europa, è lontana dai nostri ideali, la nostra Europa è quella della purezza degli ideali e del coraggio della pratica come David Sassoli, ideali che continueranno a essere la nostra bussola”.Gal/Int2