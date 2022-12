‘Ndrangheta, M5s: a Pioltello dinamiche gravi e pericolose

Martedì 13 dicembre 2022 - 14:21

De Rosa: "Occorre tenere sempre alta la guardia"

Milano, 13 dic. (askanews) – “L’ennesima notizia che getta ombre sulle pericolose relazioni tra mafia e politica, un sistema tossico e diffuso in tutto il territorio nazionale, quasi sempre basato su corruzione e scambio di favori. Un sistema che il Movimento 5 Stelle combatte fin dalle sue origini”. Così in una nota il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 Stelle Massimo De Rosa in merito alle indagini sulle infiltrazioni mafiose nell’ultima tornata elettorale del comune di Pioltello.“Qualora le accuse fossero accertate dalla magistratura, ci troveremmo di fronte ad un episodio molto grave, non il primo sul nostro territorio. Spesso commettiamo l’errore di ritenere la mafia una piaga con cui dover fare i conti solamente nel Sud Italia. Questo modo di pensare è il favore più grande che possiamo fare alla malavita organizzata. Purtroppo, dobbiamo tenere sempre alta la guardia: è fondamentale che la consapevolezza della presenza delle mafie sul territorio sia diffusa in tutti gli enti e le amministrazioni locali” continua De Rosa.Anche il gruppo locale del Movimento 5 Stelle di Pioltello esprime la propria preoccupazione per quanto accaduto: “Riponiamo la massima fiducia negli organi inquirenti affinché facciano piena luce su quanto emerso. Da parte nostra, continueremo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi di questo gravissimo episodio che, se dimostrato, getterebbe un’ombra sui risultati emersi dalle urne”.