Meloni: leggi razziali infamia avvenuta nel silenzio di troppi

Martedì 13 dicembre 2022 - 15:56

E' una macchia indelebile

Roma, 13 dic. (askanews) – “Le leggi razziali del 1938 rappresentano il punto più basso della storia italiana, una vergogna che ha segnato la nostra storia per sempre, come ho detto più volte e lo ribadisco. È una macchia indelebile, un’infamia che avvenne nel silenzio di troppi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’inaugurazione della lapide commemorativa dei giornalisti perseguitati dal fascismo.