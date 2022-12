Massa, Salvini blinda sindaco uscente Persiani: fiducia in lui

Martedì 13 dicembre 2022 - 18:20

Abbiamo lealmente sostenuto candidati coalizione, no problemi sul nostro

Roma, 13 dic. (askanews) – Nel corso del suo pomeriggio in Toscana, il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato con il sindaco di Massa Francesco Persiani delle prossime elezione amministrative. All’incontro erano presenti i vertici regionali del partito rappresentati da Mario Lolini. Lo riferiscono fonti della Lega.Salvini ha confermato, spiegano, “totale fiducia” nel sindaco. E ha aggiunto: “Siamo certi che nessuno lavorerà per dividere il centrodestra. D’altronde, come noi abbiamo lealmente sostenuto altri candidati della coalizione, siamo certi che anche a Massa non ci saranno problemi e ci sarà compattezza sul sindaco uscente”.