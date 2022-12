Lombardia, Majorino: disabili mai stati una priorità per Fontana

Martedì 13 dicembre 2022 - 19:04

Milano, 13 dic. (askanews) – “La ricerca sul tema ‘disabilità e accessibilità’ commissionata dal Consiglio regionale lombardo e presentata questa mattina presenta una ‘fotografia’ che i lombardi ben conoscono. Emerge la forte richiesta di un rafforzamento dei servizi per le disabilità e l’accessibilità. Veniamo da anni di annunci, promesse e pompose dichiarazioni della giunta Fontana ma la verità è un’altra. La disabilità e l’accessibilità non sono mai state una priorità di Fontana. Con me lo saranno”. Lo scrive in una nota Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia.“Per cambiare pagina – afferma Majorino – ci vuole nuova volontà politica e servono risorse. Poche promesse, molta concretezza. Tra le mie prime iniziative come assessore ai Servizi Sociali della Giunta Pisapia vi è stata l’aumento di investimenti e risorse, in assoluta controtendenza nazionale. Un dato: le risorse spese annualmente dalla Giunta Moratti – 28 milioni annui – erano assolutamente insufficienti per la risposta ai bisogni. In pochi anni siamo arrivati a un budget di 44 milioni di Euro. Alla guida di Regione Lombardia farò lo stesso. Come servirà una strategia regionale per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche a partire dal trasporto pubblico regionale, in particolare penso a numerose stazioni. Con me – conclude – parlano i fatti. Con Fontana le parole e le promesse”.