Gelmini a Lollobrigida: governo approvi emendamento crediti carbonio

Martedì 13 dicembre 2022 - 12:37

Ad Assemblea Uncem in corso a Roma

Roma, 13 dic. (askanews) – “Per contrastare i cambiamenti climatici e allo stesso tempo far sì che comuni ed enti operanti in territori montani o aree interne possano disporre di nuove risorse, ho proposto – con un emendamento alla legge di bilancio – che si istituisca presso il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), il registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale ed impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera. Si tratta di una richiesta avanzata anche da Uncem – Unione nazionale Comuni Comunità Enti Montani, su cui stavamo già lavorando come governo Draghi nella passata legislatura. Il governo Meloni approvi l’emendamento e dia subito un segnale forte ai territori montani”. Così Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione, durante l’Assemblea Uncem in corso a Roma, alla presenza del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.