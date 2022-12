Bonaccini: Regioni del Sud apprezzano mia idea su Autonomia

Martedì 13 dicembre 2022 - 11:18

Togliere materie divisive dalla bozza presentata da Calderoli

Bologna, 13 dic. (askanews) – “Mi fa piacere che” all’interno del Partito democratico “abbiamo trovato unità d’intenti, anche assieme al governo del Sud, dove ho cominciato il mio tour” in vista dalle primarie per la segreteria nazionale: “Ho spiegato la mia idea di autonomia differenziata e ho visto che è stata compresa e apprezzata”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in diretta a Tgcom24, chiedendo di togliere “materie divisive” dalla bozza sulla riforma delle autonomia regionali presentata e poi ritirata dal ministro Calderoli.“Poche settimane fa il Pd ha preso una posizione unitaria con la condivisione di cinque presidenti delle cinque regioni che governano il centrosinistra con De Luca e Emiliano”, ha spiegato Bonaccini. “L’ho ribadito quindici giorni fa a Calderoli che ha ritirato la bozza per l’Autonomia perché ha compreso che non c’era accordo in Conferenza delle Regioni”. Secondo il governatore dell’Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd si può parlare di autonomia differenziata se “prima vengono definiti i livelli essenziali di prestazione affinché tutti sappiano che cosa gli spetta; legge quadro in parlamento; togliere il tema dei residui fiscali. Non voglio un solo euro in più, ma vorrei più programmazione delle risorse e più semplificazione perché noi moriamo di burocrazia”.Nel suo intervento Bonaccini ha portato come esempio la realizzazione della tangenziale di Reggio Emilia che non è un’opera di interesse nazionale: “Per le infrastrutture di interesse regionale o locale – ha spiegato – deve essere la Regione a dare la valutazione di impatto ambientale. Anche noi siamo burocrati ma non ci mettiamo più di sei mesi o un anno. Mentre quando passano anni e anni per opere importanti è un problema perché il tempo è denaro e perché magari quando vengono realizzate magari sono già vecchie rispetto ai motivi per cui sono state realizzate”.Per il governatore bisogna quindi “togliere materie divisive” dalla prima bozza. “Non possiamo avere 20 pubbliche istruzioni diverse, perché il paese è uno solo. Se faremo questo si può ragionare di autonomia differenziata altrimenti non sarebbe capita e accettata da regioni dove governa il centrodestra”.