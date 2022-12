Veneto, Zaia: Belluno migliore provincia per qualità della vita

Lunedì 12 dicembre 2022 - 12:09

"Importante riconoscimento, segnale incoraggiante per montagna"

Venezia, 12 dic. (askanews) – “Questo è un riconoscimento a Belluno, ma è anche un indicatore significativo che rappresenta un segnale incoraggiante per il futuro della montagna veneta. Il podio assegnato al capoluogo bellunese per ‘ricchezza e consumi’ guarda ad un contesto più ampio e spinge ancora di più a lavorare e guardare in prospettiva, in vista dell’appuntamento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026”.Sono le parole di soddisfazione e di plauso del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, di fronte alla 33esima edizione dell’indagine curata dal Sole 24 Ore che pone al primo posto sul podio dei vincitori, per la migliore qualità della vita, proprio la provincia di Belluno, per l’ambito ‘ricchezza e consumi’.“Importante anche il riconoscimento assegnato alla provincia di Treviso – ha aggiunto il Presidente Zaia – per quanto riguarda l’Indice della qualità della vita delle donne. Si tratta di un segnale significativo, che incoraggia ad impegnarsi sempre di più affinché episodi come femminicidi e maltrattamenti, oggi purtroppo ancora all’ordine del giorno, scompaiano una volta per tutte dalle pagine di cronaca”.