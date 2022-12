Regione Lazio, Leodori: al cinema a 3 euro fino a domani

Lunedì 12 dicembre 2022 - 15:37

La nostra è terra di cinema

Roma, 12 dic. (askanews) – Grande successo per l’iniziativa Lazio Terra di cinema Days promossa dalla Regione Lazio. Nel primo giorno è stato registrato, nei cinema di Roma e delle province del Lazio, un incasso superiore di quasi il 50% rispetto allo stesso giorno della settimana precedente. Questo è un progetto di cui andiamo fieri e che, come dimostrano i dati, funziona perché in grado di centrare un doppio obiettivo: riportare i cittadini di tutte le età nella sale della nostra regione e rilanciare un settore che risente della crisi attuale, ma che nel Lazio rappresenta un comparto molto importante e in crescita della nostra economica. Ringrazio tutti gli esercenti e anche Anec che hanno aderito: essere capaci di fare squadra porta tutti ad essere più forti. Anche al cinema”. Così in una nota il Presidente Vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori. L’iniziativa ‘Lazio terra di cinema days’ è valida anche oggi e domani e permette con un biglietto di 3 euro di entrare in oltre 50 cinema della regione.