Pd, Elly Schlein prende la tessera al circolo della Bolognina

Lunedì 12 dicembre 2022 - 18:35

Vengo in punta di piedi per costruire una nuova sinistra

Bologna, 12 dic. (askanews) – Elly Schlein torna dentro la casa del Partito democratico. Come annunciato, questa sera si è recata al circolo della Bolognina, un circolo “storico” che ricorda l’evento storico avvenuto una domenica mattina del novembre 1989 quando Achille Occhetto annunciò la fine del Pci. Qui la parlamentare, che ha deciso di candidarsi alla segreteria nazionale del partito, ha rinnovato la tessera del Pd davanti ai flash dei fotografi e alle telecamere. “Non siamo qui per sostituirci, vengo con umiltà e in punta di piedi – ha detto – per provare a portare un contributo”. Infatti, secondo la candidata serve una “visione nuova” della sinistra, che “parli un linguaggio nuovo e abbia un metodo nuovo e che metta al centro la grande questione sociale, quella del lavoro e quella climatica”.Qui alla Bolognina, ha spiegato Schlein “c’è una comunità viva e vivace”, che è espressione del Pd. “Nonostante veniamo da una sconfitta elettorale – ha aggiunto – è l’unico partito che dopo la sconfitta ha deciso di rimettersi in discussione: è un bel gesto di umiltà e generosità. E’ una grande emozione rientrarci, è il primo circolo a cui sono legatissimo, la mia prima assemblea dieci anni fa. Il senso dell’impegno è lo stesso di allora”.Dietro a questa decisione, ha detto ai giornalisti, c’è “un messaggio romantico: c’è bisogno ancora oggi, più di ieri, di partecipare, di iscriversi a un partito; senza un contributo largo e plurale si fa fatica a costruire quella sinistra che vogliamo, alternativa alle destre nazionaliste e identitarie che già dimostrano di non avere risposte alle difficoltà che tanti cittadini e imprese stanno vivendo”.