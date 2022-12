‘Ndrangheta, Majorino: Lombardia non neghi infiltrazioni

Lunedì 12 dicembre 2022 - 20:24

"Criminalità organizzata è radicata, va contrastata con determinazione"

Milano, 12 dic. (askanews) – “L’operazione compiuta a Milano dalla Polizia in coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia è la conferma, se mai servisse, che la Lombardia e il suo territorio sono oggetto di pesanti infiltrazioni malavitose. Per questo non occorre mai abbassare la guardia”. È quanto dichiara il candidato del centrosinistra alla Presidenza di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino riguardo l’operazione di Polizia contro la ‘Ndrangheta in Lombardia.“Nella giornata di ieri ho fatto visita al Comune di Lonate Pozzolo la cui precedente amministrazione era stata sciolta proprio per inflitrazioni. Ora alla guida vi è una sindaca che sta ben operando con le realtà del territorio, in particolare associazioni che si battono per la legalità. La nostra Regione deve smettere di essere e mostrarsi negazionista. La criminalità organizzata c’è, è radicata, e va contrastata quotidianamente con grande determinazione”.