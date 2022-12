Meloni: l’Italia cresce più di Francia, Spagna e Germania

Lunedì 12 dicembre 2022 - 12:08

Nel mondo "c'è tanta voglia di Italia e di Made in Italy"

Roma, 12 dic. (askanews) – “Un’altra buona notizia della settima passata è che l’economia italiana, nonostante la situazione in cui ci troviamo, nell’ultimo trimestre, è cresciuta di più di quella francese, tedesca e spagnola”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una diretta Facebook sui social.“È un dato che mi ha fatto molto riflettere, che deve fare riflettere tutti. Chiaramente è anche una grande responsabilità. Però dimostra che le nostre imprese anche nei momenti di difficoltà sanno fare la differenza, possono fare la differenza, soprattutto se vengono aiutate. E noi intendiamo aiutarle”, ha detto ancora sottolineando che “a trainare sono soprattutto i settori del turismo e del Made in Italy, come sempre, le nostre eccellenze. C’è un grande lavoro da fare, ma significa che questa nazione può tornare a camminare. Può tornare a crescere. Soprattutto se ha un governo che la sostiene, come vogliamo fare”. Nel mondo “c’è tanta voglia di Italia e di Made in Italy”.