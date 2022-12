Lombardia, Majorino: aderenza codice antimafia liste a mio sostegno

Lunedì 12 dicembre 2022 - 16:17

Nessuna ambiguità tollerata, Moratti e Fontana facciano lo stesso

Milano, 12 dic. (askanews) – Il candidato alla presidenza di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino chiederà ai candidati nelle liste che lo sosterranno di sottoporsi al codice antimafia, di dichiarare qualsiasi eventuale situazione di potenziale conflitto d’interessi e ai suoi avversari Attilio Fontana e Letizia Moratti di fare lo stesso.“Non ci possono essere dubbi e ombre nei confronti di nessuna o nessuno che decide di candidarsi a qualsiasi carica elettiva – afferma Majorino in una nota -. Per parte mia sarò inflessibile e senza alcuna tolleranza. A tutte e tutti i candidati nelle liste che mi sosterranno chiederò e pretenderò di sottoporsi al codice antimafia e di dichiarare – in ottica di trasparenza – qualsiasi eventuale situazione di potenziali conflitto d’interessi. Nessuna ambiguità sarà tollerata. Invito Moratti e Fontana a fare altrettanto”.