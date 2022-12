Autonomia, Zaia: Italia porta libri in tribunale se non si dà una regolata

Lunedì 12 dicembre 2022 - 18:38

"Autonomia funziona in tanti Paesi"

Milano, 12 dic. (askanews) – “Questo paese porta i libri in tribunale se non si dà una regolata. Glielo dice un amministratore che ha visto l’evoluzione dei bilanci pubblici. Finiamola con l’atteggiamento da Gattopardo perché si va a finire male, serve un po’ di responsabilità. L’autonomia funziona in Germania, in Svizzera, in Gran Bretagna, la fantasia delle secessioni dei ricchi deve concludersi”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a Restart, in onda stasera su Rai2.“Perché non diventare il primo paese al mondo young friendly? Potremo attivare politiche internazionali di attrazione dei giovani uniche. Ad esempio, se lo stato si facesse garante per trasformare le mensilità di affitto dei giovani e delle giovani coppie in rate di mutuo, garantiremo dei progetti di vita a questi ragazzi”, è la proposta.