Schettino (Ev): Milano semplifica vita cittadini disabili

Sabato 10 dicembre 2022 - 11:49

Grazie a nostro Odg

Roma, 10 dic. (askanews) – “Come da me proposto e fatto proprio dai consiglieri comunali di Europa Verde a Milano Francesca Cucchiara, Tommaso Gorini e Carlo Monguzzi, che il 18 maggio scorso hanno presentato un apposito OdG al Consiglio Comunale di Milano, il sito di ATM darà informazioni in tempo reale su quali sono gli impianti montascale e ascensori funzionanti lungo i percorsi dei mezzi di trasporto gestiti dalla società. Questo consentirà a centinaia di cittadine e cittadini con ridotta mobilità di sapere in anticipo quali mezzi di superficie sono provvisti di pedana, migliorando la loro esperienza di utilizzo del TPL e rendendo la loro vita più normale e semplice. Per questo motivo, ringrazio i nostri consiglieri e ATM Milano”. Così, in una nota, Diego Schettino, Responsabile Nazionale Disabilità di Europa Verde.