Qatar, Majorino: sono sconcertato, bene fermezza Pd

Roma, 10 dic. (askanews) – “Sto ovviamente seguendo con sconcerto quanto sta emergendo dell’inchiesta che chiama in causa esponenti politici e rappresentanti del parlamento europeo. Mi ritrovo totalmente nella linea di grande fermezza adottata dal partito democratico. La lotta alla corruzione, sempre e comunque, senza se e senza ma, fa parte del nostro dna. E i nostri comportamenti devono essere assolutamente conseguenti. Come non ci devono essere ombre sulla necessità di lottare per il pieno rispetto dei diritti umani”. Lo ha affermato il candidato alla regione Lombardia Pierfrancesco Majorino riferendosi alla vicenda Qatar.“Aggiungo che inoltre va contrastata ogni forma di interferenza e ingerenza straniera nei confronti dell’Unione Europea, implicita o esplicita. Mi auguro anche per questo che l’autorità giudiziaria vada avanti sulla sua strada con efficacia”.