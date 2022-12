Lega, Fedriga: nessuno strappo, deve continuare unita

Sabato 10 dicembre 2022 - 14:28

"Mi candido con una mia lista alle regionali Fvg"

Udine, 10 dic. (askanews) – “Non c’è nessuno strappo. Molti Governatori hanno fatto le loro liste civiche, penso a Luca Zaia in Veneto, a Fontana in Lombardia, a Toti in Liguria. Sono della Lega, rimango nella Lega. E penso che la Lega dovrà continuare a lavorare unita. Sarò candidato presidente non di una lista ma di una coalizione. Lo strappo non esiste”. Così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, che conferma, a margine di un raduno della Protezione civile, oggi in Friuli, la sua candidatura alla presidenza della Regione nel 2023.