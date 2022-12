Zaia: complimenti a Matteo Zoppas per nomina in cda Ice

Venerdì 9 dicembre 2022 - 19:26

Ha competenza indispsabile per far crescere economia Nord Est

Venezia, 9 dic. (askanews) – “Voglio fare i miei complimenti a Matteo Zoppas, per la nomina nel consiglio d’amministrazione dell’Agenzia Ice. A lui, che rappresenta una famiglia che ha scritto importanti pagine di storia dell’imprenditoria “made in Veneto”, vanno i miei più cari auguri di buon lavoro”. Con queste parole il presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, ha commentato la nomina di Matteo Zoppas all’interno del cda dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.“Sono certo che la visione internazionale e l’intuizione di un industriale della caratura di Matteo sapranno essere trampolino di lancio per la ripresa economica – prosegue il Governatore -. La sua competenza e la sua capacità relazionale saranno elementi chiave per arricchire la rete di relazioni con i mercati esteri, indispensabili per far crescere l’economia italiana e quella del Nord Est”.