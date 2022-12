Ok Cdm a dl Elezioni: urne aperte domenica e lunedì fino alle ore 15

Venerdì 9 dicembre 2022 - 15:50

Chigi spiega urgenza con "imminenza" elezioni in Lazio e Lombardia

Roma, 9 dic. (askanews) – Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di voto: il testo, spiega la nota di Palazzo Chigi, estende la durata delle operazioni di votazione anche al lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.Le consultazioni coinvolte nella novità sono: la Camera dei deputati; il Senato della Repubblica; iconsigli regionali, provinciali e comunali delle regioni a statuto ordinario.L’urgenza dell’intervento, si puntualizza, “è dettata dalla imminenza del voto per il rinnovo dei consigli regionali del Lazio e della Lombardia” e “risponde all’esigenza di agevolare la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali, anche in considerazione del crescente fenomeno di astensionismo”.Il testo viene inviato alla Conferenza Stato-Regioni.