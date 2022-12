Lombardia,Malpezzi (Pd): Lega divisa, Salvini non rappresenta lombardi

Venerdì 9 dicembre 2022 - 20:29

Roma, 9 dic. (askanews) – “Moratti ha presentato una lista di destra: ha già una sua patente, lei e le persone che la circondano. Legittimo, ma i candidati della sua civica hanno una storia profondamente radicata nei 28 anni di gestione della Lombardia che noi critichiamo. Sono responsabili quanto Fontana. Non vado a vedere i problemi in casa degli altri, anche se avevamo sottolineato una serie di loro contraddizioni che hanno sempre negato. Oggi ci sono dei fatti con cui la Lega dovrà fare i conti. Perché è chiaro che quella di Salvini non rappresenta più i lombardi e i lombardi lo hanno fatto capire nelle ultime politiche. La candidatura di Fontana è più debole anche per questo”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi in una intervista a Affaritaliani.it.