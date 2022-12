Lombardia, Fi avvia cantiere programma per Regionali

Venerdì 9 dicembre 2022 - 20:34

In vista incontro del 17 con Berlusconi

Roma, 9 dic. (askanews) – Con una lettera inviata ai coordinatori provinciali della Lombardia e alla coordinatrice della grande città di Milano, la presidente dei senatori di Forza Italia e coordinatrice regionale lombarda del partito, Licia Ronzulli, ha chiesto agli esponenti locali azzurri di invitare tutti gli amministratori e i militanti azzurri a contribuire con proposte, spunti di riflessione e suggerimenti per immaginare e delineare il futuro della Regione in vista delle elezioni del prossimo febbraio. E’ quanto si legge in una nota.Forza Italia, prosegue la nota, avvia così un cantiere programmatico aperto a tutti, in vista dell’incontro ‘Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardia’, che si svolgerà il prossimo 17 dicembre alla presenza del presidente Berlusconi.