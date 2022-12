Lombardia, Bossi: chiederò a Salvini stop sospensione 3 consiglieri

Venerdì 9 dicembre 2022 - 20:56

Grimoldi: lottiamo per ridare identità, rinnovare è possibile

Roma, 9 dic. (askanews) – Umberto Bossi chiederà “a Salvini l’annullamento del provvedimento disciplinare per i 3 consiglieri, perché la Lega ha bisogno di unità”. La frase del Senatur viene riportata da Paolo Grimoldi sul suo profilo Facebook dove l’esponente del Carroccio sostiene che il “Comitato Nord lotta per ridare identità alla Lega stessa e facciamo appello a tutti di non mollare, perché rinnovare è possibile”.