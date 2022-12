Sanità, Fedriga: necessario tavolo nazionale su emergenza

Mercoledì 7 dicembre 2022 - 15:02

"Esistono problemi strutturali"

Trieste, 7 dic. (askanews) – “Sulla sanità, dove noi abbiamo messo molte risorse in più rispetto agli anni pregressi, voglio sottolineare che proprio nell’incontro che ho avuto con i presidenti delle Regioni in questi ultimi due giorni, è emersa la necessità di aprire un tavolo nazionale, perché esistono problemi strutturali nel mondo sanitario a livello nazionale”. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga oggi a Trieste.“Tutte le regioni e tutte le province autonome vivono una situazione di emergenza per quanto riguarda la disponibilità di personale, con il sovraffollamento dei pronti soccorsi per codici bianchi – ha detto Fedriga -. C’è quindi la necessità anche di rivedere tutta la medicina del territorio per integrarla al meglio e non ospedalizzare chi non ha la necessità di essere ospedalizzato”.