Migranti, Fedriga: riammissioni in Slovenia prima possibile

Mercoledì 7 dicembre 2022 - 15:04

"Sono in contatto con Piantedosi"

Trieste, 7 dic. (askanews) – “Mi auguro che le riammissioni partano il prima possibile”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine dei lavori di giunta questa mattina a Trieste riferendosi alla necessità di utilizzare questo meccanismo per la gestione deiflussi migratori.“Sono in contatto – ha aggiunto il governatore – con il ministro Piantedosi, l’ho sentito nella giornata di ieri, e su questo stiamo lavorando. Come ho detto più volte dobbiamo mettere in campo misure parallele che possano lavorare insieme per limitare gli ingressi di immigrati irregolari, perché – ha precisato – è diventata una situazione insostenibile per il nostro tessuto sociale ed economico, ma penso anche per un principio di tutela delle persone e parlo proprio dei migranti che arrivano. Non possiamo pensare – ha concluso Fedriga – di favorire o di permettere la tratta di esseri umani”.