Meloni, Toti: solidarietà a premier, clima odio oltre ogni limite

Mercoledì 7 dicembre 2022 - 11:23

"Politica condanni con fermezza la violenza in ogni sua forma"

Genova, 7 dic. (askanews) – “Solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le gravi e inaccettabili minacce subite che hanno coinvolto anche sua figlia, una bambina. Un segnale di come il clima d’odio in questo Paese abbia superato ogni limite”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.“Il mondo della politica – sottolinea – deve condannare con fermezza la violenza in ogni sua forma e tutelare la democrazia affinché tutte le opinioni vengano ascoltate e siano rispettate. Ma un conto è il dibattito, il confronto anche acceso, un altro è trascendere nell’aggressività e nelle intimidazioni”.