Lombardia, Conte: accordo col Pd? Per ora si parla di contenuti

Mercoledì 7 dicembre 2022 - 18:40

"Il tema candidati è accantonato"

Roma, 7 dic. (askanews) – “Qui alle mie spalle ci sono i consiglieri e il delegato del Movimento lombardo, hanno coltivato un tavolo perché abbiamo lanciato alcuni punti fermi. C’è stato un primo incontro, stiamo continuando”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, parlando del possibile accordo con il Pd sulle elezioni regionali lombarde, a margine della tappa milanese del suo ‘tour’ nazionale a difesa del reddito di cittadinanza. “Abbiamo detto – ha spiegato – che non ci può essere nessun dialogo con nessuna forza politica o sociale, qualunque essa sia, o civica che non condivida quelli che per noi sono punti fermi”.“In materia di sanità – ha proseguito l’ex capo del Governo – il nostro progetto è ‘fuori la politica dalla sanità’. Tra l’altro siamo per investire in una sanità pubblica di qualità. Per quanto riguarda gli inceneritori, siamo stati chiari: per noi è accettabile un piano, per la prospettiva futura, che si apra alle nuove tecnologie in materia di smaltimento rifiuti, abbiamo scritto e preteso che ci sia un piano di dismissione degli impianti più vetusti. Vedremo alla fine di questo percorso vedremo se ci sono le premesse per una proposta politica competitiva ma che parta da seri contenuti che per noi sono imprescindibili”.A chi gli ha chiesto se alla fine del percorso ritiene possibile un appoggio al candidato presidente della Regione Lombardia presentato dal Pd, Pierfrancesco Majorino, Conte ha replicato: “Si risolve prima un problema e poi si parla di candidature. Per adesso il tema candidati è accantonato”.