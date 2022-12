Lega: grande attenzione di Salvini a sviluppo opere in Veneto

Mercoledì 7 dicembre 2022 - 21:35

Roma, 7 dic. (askanews) – “È prezioso il lavoro posto in essere in poco più di 40 giorni dal ministro Salvini, per sbloccare opere infrastrutturali vitali per i territori del nostro Paese. Un cambio di passo chiaro e una forte determinazione per far tornare a crescere l’Italia, che sono prova di una politica di rinnovata cura delle esigenze delle diverse regioni. Anche in Veneto, il lavoro di Matteo Salvini saprà certamente fare la differenza: l’incontro con il sindaco di Venezia, l’attenzione allo sviluppo di Porto Marghera, il Mose, lo stadio, la nuova arena, le opere a tutela della città e la volontà di rifinanziare la legge speciale per Venezia, ma anche l’impegno sulla rete viaria e autostradale della regione e il dossier sulla società Concessioni Autostradali Venete, sono significativi di una attenzione alle istanze specifiche della nostra Regione. Avanti così, dunque, per far tornare a correre il Veneto e tutta l’Italia”. Lo dichiarano i parlamentari veneti della Lega.