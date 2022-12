Lazio, Conte: nessun confronto col Pd, ha blindato candidato

Mercoledì 7 dicembre 2022 - 18:42

Abbiamo posto temi, ci hanno detto 'andiamo su D'Amato': buona fortuna

Roma, 7 dic. (askanews) – Il tema di un confronto programmatico in vista delle elezioni regionali, come quello avviato fra Movimento 5 stelle e Partito democratico in Lombardia, “purtroppo per il Lazio non vale, se parliamo del Pd, attenzione: perché quando abbiamo posto i temi, il giorno dopo ci hanno risposto ‘noi andiamo su D’Amato’. Ci hanno risposto con un candidato che hanno blindato, bene, se lo tengano stretto. Buona fortuna”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stele, Giuseppe Conte, parlando a margine della tappa milanese