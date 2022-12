La premier Meloni alla Scala: sono curiosa, è la prima volta. Lungo applauso e standing ovation per Mattarella

Mercoledì 7 dicembre 2022 - 18:39

Alla prima anche von der Leyen e La Russa

Milano, 7 dic. (askanews) – Accolta dal sindaco di Milano e dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Teatro alla Scala di Milano per assistere alla Prima insieme al compagno Andrea Giambruno. “Sono curiosa, è la prima volta. Sarà sicuramente una bella esperienza nuova”, ha detto la premier ai giornalisti.“Conosce la mia posizione in tema di conflitto in Ucraina, ma penso che la cultura sia un’altra cosa e penso che non bisogna fare l’errore di mescolare dimensioni che sono diverse”, ha poi risposto ad una domanda dei giornalisti, aggiungendo: “Noi non ce l’abbiamo col popolo russo, con la storia russa, noi ce l’abbiamo con scelte di chi politicamente ha deciso di invadere una nazione sovrana. È una cosa diversa, secondo me è giusto mantenere le due dimensioni separate”.Alla domanda dei cronisti sull’abito, la premier ha risposto: “Spero che sia all’altezza delle vostre aspettative”.Poco prima, è giunta alla Scala anche Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea e il presidente del Senato Ignazio La Russa.Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro alla Scala di Milano accompagnato dalla figlia Marta, ed è stato accolto dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. E, quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è affacciato dal Palco Reale da dove seguirà la Prima di “Boris Godunov”, ci sono stati cinque minuti di applausi e una standing ovation.Mattarella, con la figlia Laura, si è seduto in prima fila con a fianco ha la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyer, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala.Il pubblico è rimasto in piedi anche per l’Inno di Mameli e come tributo all’Europa l’inno alla gioia. Dopo gli inni sono ripresi gli applausi in direzione del palco centrale.Si è dunque ripetuto anche questa sera l’ovazione degli spettatori che aveva accolto Mattarella alla prima di Macbeth l’anno scorso.Mda/Alp/Ral/Int14