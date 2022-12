Fedriga: su dehors nei centri storici ho sentito Sangiuliano

Mercoledì 7 dicembre 2022 - 15:06

"Una situazione che rischia di fare dei danni al tessuto economico"

Trieste, 7 dic. (askanews) – “Ho sentito il ministro Sangiuliano per sollevargli delle necessità: ci sono comunque già degli emendamenti presentati a livello nazionale nella legge di bilancio”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in merito alle nuove autorizzazioni per i commercianti per sistemare nei centri storici i loro dehors. “E’ sicuramente – ha aggiunto Fedriga – una situazione che va a burocratizzare e che rischia di fare dei danni a un tessuto economico in una situazione post pandemia e che quindi non può essere penalizzato in questo modo. Quindi stiamo lavorando. Sono ottimista, soluzioni ce ne sono e mi auguro – ha concluso – che possano essere messe in campo immediatamente”.