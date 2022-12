Silvestroni (FdI): giunta Zingaretti continua a dare stipendi d’oro

Lunedì 5 dicembre 2022 - 11:15

"Distribuzione per gli amici politici"

Roma, 5 dic. (askanews) – “Nonostante Zingaretti abbia dato le dimissioni, la sinistra non si rassegna impone ancora scelte improbabili e in regione Lazio gli effetti dell’azione della sua giunta permangono. Stiamo assistendo, da quello che si apprende, ad una distribuzione di stipendi d’oro per gli amici politici che saranno nominati come presidenti e membri dei consigli di gestione degli ambiti territoriali dei rifiuti”. Così in una nota Marco Silvestroni, senatore e presidente provinciale di Fratelli d’Italia.“I soldi della tariffa per la nettezza urbana pagata faticosamente dai cittadini serve per pagare cariche politiche agli amici anziché garantire servizi di raccolta? Mi pare un buon ulteriore motivo per mandarli a casa. Quando i cittadini del Lazio andranno alle urne si ricorderanno dello stato di abbandono in cui versa ogni angolo della regione e si ricorderanno che i soldi per la raccolta dei rifiuti, ora garantiscono stipendi milionari agli amici della giunta Zingaretti”, aggiunge.