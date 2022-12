Pnrr, Toti: senza cambio passo difficile spendere tutti i 200 mld

Lunedì 5 dicembre 2022 - 11:58

'Vanno modificate regole e mentalità: modello Liguria è un esempio'

Genova, 5 dic. (askanews) – “Sul Pnrr credo che ci sia la possibilità di fare bene ma occorre cambiare un po’ di regole e un po’ di mentalità. È chiaro che se non si cambia passo non sarà facile spenderli tutti”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine della prima edizione de “L’Italia delle Regioni”, il Festival delle Regioni e delle Province Autonome.“Oggi – aggiune il governatore ligure – siamo qui a parlare di questo, di come modernizzare e dare un assetto istituzionale efficiente al Paese, di come darci delle regole che ci consentano di utilizzare i soldi che ci sono, di valutare le classi dirigenti sui territori, di costruire una collaborazione più efficace tra governo e autonomie dei territori. Questo è il tema centrale della giornata e mi auguro che ne usciremo con delle buone idee e soprattutto che saranno ascoltate”.“Sul Pnrr – sottolinea Toti – valuteremo alla fine dell’anno. Sapevamo che non era facile né scontato: stiamo parlando di spendere 200 miliardi di euro aggiuntivi rispetto a soldi già stanziati dallo Stato, in un lasso di tempo in cui normalmente una pubblica amministrazione riesce sì e no a fare un progetto esecutivo, stando ai tempi di realizzazione dei grandi progetti strategici del Paese”.“Se qualcuno ha voglia di venire a imparare qualcosa – conclude il governatore – il ‘modello Liguria’ può certamente essere un esempio nazionale con le opere che abbiamo realizzato e stiamo realizzando in tempi rapidi. Per questo dico che non si tratta solo di regole, serve anche un’assunzione di responsabilità da parte della classe dirigente del Paese, a tutti i livelli istituzionali”.