Pnrr, Fedriga: scritto senza le Regioni, siamo stati esclusi

Lunedì 5 dicembre 2022 - 13:07

Non abbiamo contezza dei vari investimenti nei territori

Milano, 5 dic. (askanews) – “Il Pnrr è stato scritto senza il coinvolgimento delle Regioni. Siamo stati esclusi e non abbiamo contezza dei vari investimenti nei territori”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo al festival ‘L’Italia delle regioni’, in corso a palazzo Lombardia. “Come è possibile che sulla ricerca vengano fatti investimenti, ma che questi non si integrino con i piani produttivi delle diverse regioni?” si è chiesto Fedriga.“Vogliamo che il Piano evolva per l’utilità di tutti i territori del paese. Perchè altrimenti va ad acuire le differenze, con importanti possibilità di crescita per alcuni e altri che non ne avranno. Ecco perchè la politica di area vasta con cui le regioni possono collaborare con il governo è utile per progredire omogeneamente”, ha concluso.