Meloni: Next generation Eu non è più sufficiente, bisogna fare di più a livello europeo

Lunedì 5 dicembre 2022 - 13:18

E sulla manovra volevamo fare di più, ma si lavora per priorità

Roma, 5 dic. (askanews) – “Penso che sia nostra responsabilità lavorare a soluzioni comuni e strutturali, alla miopia del passato non aggiungiamo l’egoismo del presente” e va valutato che “Next generation Eu è stata una prima risposta ma oggi è evidente a tutti che non è più sufficiente”, lo ha detto, parlando di Europa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in video collegamento a “L’Italia delle regioni”, il primo festival promosso dalle Regioni e dalle Province autonome che si svolge a Palazzo Lombardia a Milano. “Bisogna fare di più oggi a livello europeo partendo proprio dal tema del caro energia” ha rilanciato.“Il Pnrr è un’eredità importante ma se quelle opportunità non vanno perse” e per questo “il governo ha deciso di riattivare la cabina di regia per monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi in modo rapido efficace e coeso coinvolgendo tutti gli attori in campo” tra cui “le parti sociali”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.“Credo ci sarà molto molto da lavorare ma anche modo di lavorare insieme nelle prossime settimane – ha aggiunto -. Le risorse e gli obiettivi non devono correre su un binario indipendente, ma complementare con interventi previsti da altre politiche nazionali”.Affrontando il tema dell’autonomia, Meloni ha sottolineato: “Il governo vuole favorire l’attuazione in tempi rapidi, e in un quadro più ampio di riforme, dell’autonomia differenziata, l’obiettivo è una maggiore responsabilizzazione per tutti, ma non sarà mai un modo per lasciare qualcuno indietro”. “L’autonomia differenziata deve costituire uno stimolo e una sfida”, ha ribadito.E sulla manovra, “avremmo voluto fare di più e meglio ma quando ti confronti con una situazione come quella attuale sul caro energia e caro materie prime ovviamente bisogna lavorare per priorità”.Vep/ Int14